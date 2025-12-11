Reuters: Кот-д'Ивуар хочет разместить на своей территории два военных самолета США

По данным агентства, Кот-д'Ивуар и США в целом согласовали потребности в области безопасности

ПРЕТОРИЯ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Кот-д'Ивуара добиваются от администрации президента США Дональда Трампа согласия на постоянное базирование на территории африканской страны двух американских самолетов-разведчиков для контроля за ситуацией в области безопасности на севере республики. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Кот-д'Ивуар и США в целом согласовали потребности в области безопасности. Однако пока не ясно, когда соответствующая программа будет реализована и включает ли она развертывание в Кот-д'Ивуаре двух разведывательных самолетов ВВС США.

Летом - осенью 2024 года при выводе США по требованию правительства Нигера своих сил и средств с базы ВВС вблизи города Агадес два американских самолета-разведчика были переброшены оттуда в Кот-д'Ивуар. Однако они покинули страну в начале текущего года.

Правительство Кот-д'Ивуара крайне обеспокоено угрозой со стороны радикальных группировок, которые пытаются выйти из пустынных районов Сахеля к побережью Атлантического океана.

Сейчас на территории Кот-д'Ивуара находятся подразделения Вооруженных сил Франции. 7 декабря подразделение французского спецназа было переброшено из Кот-д'Ивуара в Бенин для оказания помощи правительству в усилиях по противодействию мятежникам, которые пытались захватить власть. Одновременно Франция направила в Бенин разведывательный самолет.