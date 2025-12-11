В США сообщили о нахождении в стране 18 тыс. террористов

Глава Американского Национального контртеррористического центра отметил, что это только те, о ком знает ведомство

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американский Национальный контртеррористический центр предполагает, что на территории США находятся по меньшей мере 18 тыс. подтвержденных членов террористических организаций и подозреваемых в аналогичных правонарушениях. Об этом на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США заявил глава этого ведомства Джозеф Кент.

"В настоящее время в стране находятся 18 тыс. установленных террористов и подозреваемых в этом, которые прибыли в страну при [предыдущем президенте США] Джо Байдене", - сказал он.

"И это только те, о ком мы знаем, конгрессмен", - добавил Кент в ответ на удивление членов Палаты представителей.

Президент США Дональд Трамп много раз заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Хозяин Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Как сообщило накануне Министерство внутренней безопасности страны, США с начала 2025 года депортировали 2,5 млн иностранцев: 1,9 млн из них покинули страну добровольно по программе самодепортации, а 600 тыс. были высланы принудительно.