В Сербии за год организовали более 27 тыс. несанкционированных акций

Органы правопорядка республики считают, что 2025 год характеризовался увеличением числа несогласованных публичных мероприятий, их ярко выраженной политической направленностью и стремлением участников перекрывать дорожное движение

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Более 27 тыс. несогласованных публичных акций было проведено в Сербии с ноября 2024 года. Об этом сообщил генерал Драган Васильевич, представляя итоги работы полиции на расширенном заседании при участии вице-премьера, министра внутренних дел Ивицы Дачича.

Органы правопорядка Сербии считают, что 2025 год характеризовался увеличением числа несогласованных публичных мероприятий, их ярко выраженной политической направленностью и стремлением участников перекрывать дорожное движение. "После трагического инцидента 1 ноября прошлого года в Нови-Саде и до 30 ноября 2025 года в Сербии состоялось 27 327 публичных собраний, которые не были официально заявлены. На этих мероприятиях задействовалось большое число сотрудников полиции. Речь идет о нескольких сотнях тысяч. В указанный период были привлечены к ответственности 2 982 человека, из них 579 по уголовным делам и 2 403 по делам о правонарушениях", - приводятся слова Васильевича в заявлении МВД.

"Это огромные ресурсы полиции, направленные на обеспечение таких мероприятий. Не хочу давать оценок, но должен сказать, что, зная работу полиции, эти 300 тыс. сотрудников могли бы сделать гораздо больше на других направлениях", - указал генерал.

1 ноября 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде произошло обрушение козырька, погибли 16 человек. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и привела к масштабным протестам, участники которых обвинили власти в недостаточном контроле безопасности. В 2025 году акции продолжались по всей Сербии, сопровождаясь требованиями проведения досрочных парламентских выборов.