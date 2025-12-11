Суд Словакии отклонил жалобу на президента за отказ в референдуме о санкциях

Конституционный суд признал, что Петер Пеллегрини действовал в соответствии со своими полномочиями

ПРАГА, 11 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Словакии отклонил жалобу на решение президента республики Петера Пеллегрини отказать в проведении референдума об отмене санкций против РФ. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

КС, как следует из сообщения, признал, что глава государства действовал в соответствии со своими полномочиями и с его стороны не было никаких нарушений национального законодательства. Жалобу на решение президента подали представители гражданского объединения "Словацкое движение возрождения".

В Словакии петиция с просьбой к властям провести референдум собрала 395 401 подпись. Словацкое законодательство предусматривает возможность организации плебисцита, если за его проведение выскажутся 350 тыс. граждан страны.

Инициаторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?". Президент республики, как отметило агентство, потребовал, чтобы он был более конкретным.

Решение главы государства не объявлять референдум не было, согласно агентству, проявлением неуважения к такому инструменту прямой демократии. Наоборот, он выразил уважение к этому институту, подчеркнув, что формулированию выносимого на обсуждение общественности вопроса необходимо уделять большее внимание.