Болсонару разрешили пройти медобследование для операции по лечению икоты

Экспертизу для оценки необходимости хирургического вмешательства проведут в течение 15 дней

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии (STF) разрешил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару, который с ноября находится в тюрьме в Бразилиа, пройти медицинское обследование для последующей операции по лечению икоты. Соответствующее распоряжение дал судья Алешандри ди Морайс.

"В течение 15 дней Федеральная полиция должна провести официальную медицинскую экспертизу для оценки необходимости немедленного хирургического вмешательства, как указано в доводах защиты", - приводит слова судьи портал G1.

Ранее адвокаты осужденного экс-главы государства направили в суд медицинское заключение, согласно которому Болсонару необходимо провести операции по лечению икоты и по удалению односторонней паховой грыжи. Защита указала, что срок госпитализации может составить пять-семь дней. В том же документе адвокаты запросили Верховный суд заменить наказание в виде 27-летнего тюремного срока на домашний арест по состоянию здоровья.

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Политик приговорен к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Он начал отбывать наказание 25 ноября.