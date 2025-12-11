ЕК: председателем Еврогруппы стал министр финансов Греции

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Председателем Еврогруппы - Совета министров финансов зоны евро избран министр национальной экономики и финансов Греции Кириакос Пьерракакис. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам заседания Еврогруппы.

"Министр Пьерракакис избран председателем Еврогруппы, я с нетерпением жду начала совместной работы по ключевым экономическим и финансовым приоритетам ЕС", - сказал Домбровскис.

На посту Пьерракакис сменил ирландца Паскаля Донохью.

Глава Еврогруппы избирается на срок в 2,5 года.