ЕК: председателем Еврогруппы стал министр финансов Греции
Редакция сайта ТАСС
17:35
БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Председателем Еврогруппы - Совета министров финансов зоны евро избран министр национальной экономики и финансов Греции Кириакос Пьерракакис. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам заседания Еврогруппы.
"Министр Пьерракакис избран председателем Еврогруппы, я с нетерпением жду начала совместной работы по ключевым экономическим и финансовым приоритетам ЕС", - сказал Домбровскис.
На посту Пьерракакис сменил ирландца Паскаля Донохью.
Глава Еврогруппы избирается на срок в 2,5 года.