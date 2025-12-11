В ООН обеспокоены захватом США танкера близ Венесуэлы

Зампредставителя генсека Фархан Хак не стал давать правовой оценки произошедшему

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. ООН обеспокоена захватом Соединенными Штатами нефтяного танкера у побережья Венесуэлы. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Как вы знаете, генеральный секретарь обеспокоен эскалацией напряженности между США и Венесуэлой, он также обеспокоен последним развитием событий, - сказал Хак, комментируя ситуацию с танкером. - Мы призываем все стороны воздерживаться от действий, которые могут усилить эскалацию двусторонней напряженности и дестабилизировать Венесуэлу и регион".

Зампредставителя генсека не стал давать правовой оценки произошедшему. "У нас недостаточно информации на данном этапе, чтобы делать юридические заключения относительно законности данной операции", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В среду президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для "поддержки иностранных террористических организаций".

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.