Фицо подтвердил отказ от поддержки финансирования военных расходов Украины

Премьер-министр Словакии вновь критически отозвался об идеях передать заблокированные в Евросоюзе российские активы на военные нужды Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо © Артем Геодакян/ ТАСС

БРАТИСЛАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что на предстоящем саммите ЕС не поддержит инициативы по финансированию военных расходов Украины. Он сообщил об этом председателю Евросовета Антониу Коште.

"Ни под каким давлением не поддержу никакого решения по поддержке военных расходов Украины, в котором должна была бы участвовать Словакия", - процитировал премьер слова из направленного им письма Коште депутатам Национального совета республики. Выступление главы правительства транслировал сайт парламента.

Премьер вновь критически отозвался об идеях передать заблокированные в Евросоюзе российские активы на военные нужды Украины. Их возможная реализация, как отметил он, может сорвать усилия США по завершению конфликта.

Выступление Фицо пытался сорвать экс-премьер Словакии, лидер парламентского либерального оппозиционного политического движения Slovensko ("Словакия") Игор Матович. С антиправительственным лозунгом он вышел к ораторской трибуне и вступил в словесную перепалку с депутатами. Действующий глава кабмина смог продолжить выступление после того, как Матович вернулся на свое место в зале заседаний Национального совета.