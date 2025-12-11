Мадуро и Путин подтвердили стратегический характер отношений Венесуэлы и РФ

Российский лидер решительно поддержал президента Венесуэлы в его усилиях по укреплению мира, политической стабильности, экономическому развитию и социальной защите венесуэльского народа, отметил министр иностранных дел Иван Хиль Пинто

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 11 декабря. /ТАСС/. Президенты Венесуэлы и России Николас Мадуро и Владимир Путин подтвердили стратегический характер дружественных отношений двух стран. Об этом говорится в правительственном коммюнике Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале министра иностранных дел Ивана Хиля Пинто.

"Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос и президент Российской Федерации Владимир Путин провели сегодня важную телефонную беседу, в ходе которой главы государств подтвердили стратегический, прочный и развивающийся характер двусторонних отношений, основанных на сотрудничестве, дружбе и взаимном уважении", - подчеркивается в коммюнике.

В заявлении указывается, что "Владимир Путин решительно поддержал Николаса Мадуро" в его усилиях по укреплению мира, политической стабильности, экономическому развитию и социальной защите венесуэльского народа. Российский лидер особо отметил, что "венесуэльский народ заслуживает абсолютного уважения в законной борьбе в защиту суверенитета и независимости". Он подтвердил, что "каналы прямой связи между двумя странами остаются открытыми на постоянной основе", и заверил о поддержке Венесуэлы "в борьбе за утверждение суверенитета, международного права и мира в Латинской Америке".

Мадуро, со своей стороны, проинформировал президента России "об устойчивом прогрессе Венесуэлы, которая побеждает в битве за мир", а также об экономическом росте и социальной стабильности в республике. Стороны также обсудили развитие дальнейшего всестороннего стратегического сотрудничества в различных областях.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Мадуро и выразил солидарность с венесуэльским народом. Российский лидер подтвердил поддержку курса правительства Венесуэлы, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления.