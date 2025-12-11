Лидер АдГ назвала неэффективной миграционную политику ЕС

Алис Вайдель поддержала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в этом вопросе

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что политика Европейского союза (ЕС) в области предоставления убежища является неэффективной, и отметила, что АдГ поддерживает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в этом вопросе.

"Партия "Альтернатива для Германии" поддерживает Орбана: политика ЕС в отношении предоставления убежища предсказуемо дисфункциональна и останется таковой. Политически мотивированный отказ от контроля над важнейшим вопросом миграции должен прекратиться. Подлинный поворот в миграционной политике может быть достигнут только по венгерской модели!" - написала Вайдель в X.

8 декабря страны Евросоюза договорились об ужесточении миграционной политики. После длившихся несколько месяцев переговоров министры внутренних дел ЕС согласовали более строгие правила предоставления убежища. В частности, в пределах ЕС планируется переселить 21 тыс. просителей убежища из государств, находящихся под наибольшим миграционным давлением. В рамках механизма солидарности менее обремененные страны ЕС должны предоставить дополнительно €420 млн. Однако возможны и другие формы помощи.

В тот же день Орбан сообщил, что "своим решением Брюссель пытается заставить Венгрию платить еще больше или принимать мигрантов", и назвал это неприемлемым. Глава канцелярии Орбана Гергей Гуйяш указывал, что Будапешт отвергает миграционный пакт ЕС, предусматривающий распределение переселенцев по странам объединения, и будет оспаривать его положения в суде.