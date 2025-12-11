Премьер Чехии: помощь Украине должна опираться на план достижения мира

Андрей Бабиш сообщил, что правительство республики 16 декабря обсудит вопрос помощи украинской стороне

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Помощь, предоставляемая Украине, должна сопровождаться четким планом достижения перемирия и мира в этой стране, заявил находящийся в Брюсселе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Помощь [Украине] должна сопровождаться четким планом, как будут [достигнуты] окончательные перемирие и мир", - приводит его слова информационное агентство ČTK.

Бабиш проинформировал, что правительство республики на предстоящем 16 декабря заседании обсудит вопрос оказания помощи Украине. Он также сообщил, что свой первый зарубежный визит в качестве премьера осуществит 8 января 2026 года, посетив Словакию.

Бабиш, назначенный премьером 9 декабря, отверг утверждения некоторых СМИ, что вошел в команду венгерского и словацкого коллег Виктора Орбана и Роберта Фицо. "Я не состою ни в каком клубе. Я везде ищу союзников для Чехии, - сказал глава правительства республики. - Это не так, что у меня здесь только какие-то два союзника".