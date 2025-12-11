Axios: США ввели санкции против троих племянников Мадуро, бизнесмена и шести компаний

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против троих племянников президента Венесуэлы Николаса Мадуро, предположительно близкого к венесуэльскому лидеру панамского бизнесмена и шести участвующих в перевозке нефти компаний. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

По его данным, о новых ограничительных мерах вскоре объявит министр финансов США Скотт Бессент. Санкции введены против шести компаний - операторов танкеров, которые используются для перевозки нефти. Эти предприятия зарегистрированы на Маршалловых островах, Британских Виргинских островах и в Великобритании.