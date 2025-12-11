США примут участие во встрече в Париже по Украине, если посчитают ее полезной

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп хочет действий

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Администрация США направит своего представителя на предстоящую 13 декабря встречу в Париже по урегулированию кризиса на Украине, если сочтет ее стоящей. Об этом 11 декабря на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Если есть реальная возможность подписания мирного соглашения, если мы сочтем, что эти встречи стоят времени кого-то из США на этих выходных, то мы отправим представителя. Пока это еще не решено", - сказала она.

"Президент чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны, и он устал от встреч ради встреч. Он больше не хочет разговоров. Он хочет действий", - резюмировала пресс-секретарь Белого дома.