Белый дом: Трамп осведомлен о последнем ответе Киева на мирный план по Украине

Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов
18:36
обновлено 18:43

Президент США Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проинформирован о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Да, он осведомлен", - сказала она, имея в виду американского лидера. 

