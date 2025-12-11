Белый дом: Трамп осведомлен о последнем ответе Киева на мирный план по Украине

Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проинформирован о недавнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Да, он осведомлен", - сказала она, имея в виду американского лидера.