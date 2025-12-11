В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане

Встреча пройдет на следующей неделе, сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 11 декабря. /ТАСС/. Встреча с представителями шести стран, включая Россию, Китай и Пакистан, пройдет на следующей неделе в Иране, где стороны обсудят ситуацию в Афганистане. Об этом сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Исламская Республика Иран придает первостепенное значение безопасности и стабильности в соседних странах и в этой связи приложит все усилия для снижения напряженности между странами региона и для укрепления взаимопонимания между ними", - приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.

По словам Багаи, эта встреча состоится в Тегеране на следующей неделе с участием специальных представителей по делам Афганистана из Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Китая и России.