В Минске заявили о формировании в рамках СГ оборонно-промышленного пространства

В сложной геополитической обстановке республика выстроила максимально плотное взаимодействие со своим стратегическим союзником - Россией, отметил председатель белорусского Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства формируют единое оборонно-промышленное пространство. Об этом заявил председатель белорусского Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в интервью журналу "Национальная оборона".

"Развитие военно-промышленного комплекса Республики Беларусь неразрывно связано с вопросами обеспечения национальной безопасности и суверенитета. В нынешней сложной геополитической обстановке нами выстроено максимально плотное взаимодействие с нашим стратегическим союзником - Российской Федерацией. Это сотрудничество, которое изначально было прочным, за последние несколько лет приобрело новый размах. Сегодня мы фактически наблюдаем формирование единого оборонно-промышленного пространства в рамках Союзного государства", - сказал он.

По словам Пантуса, режим изоляции, который пытаются ввести в отношении Белоруссии и России, послужил мощнейшим стимулом для углубления совместной работы. "Наше сотрудничество имеет двусторонний характер, базирующийся на взаимном обмене технологиями. Сейчас Российская Федерация, выполняя свой государственный оборонный заказ, не может обойтись без белорусских комплектующих, ровно также и мы не можем обойтись без российских. Взаимно используемая номенклатура составных частей, деталей и узлов настолько широка, что можно говорить о полноценной интеграции производственных цепочек", - подчеркнул председатель комитета.

Он также сообщил, что белорусская сторона выстроила деловой, практически ориентированный диалог с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству, ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ. "Мы активно наращиваем количество совместных опытно-конструкторских работ, целью которых является создание принципиально новых видов вооружения. Результаты этих начинаний будут видны уже в ближайшем будущем", - пояснил Пантус.