В Минске заявили, что белорусский ВПК учитывает опыт современных конфликтов

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус отметил, что опыт СВО сильно повлиял на приоритеты оборонных компаний республики

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Белорусский военно-промышленный комплекс учитывает опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе специальной военной операции. Об этом заявил председатель белорусского Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в интервью журналу "Национальная оборона".

"Мировые конфликты последних лет наглядно показывают, что характер современных боевых действий кардинально изменился. Современные противостояния - это "война технологий", где доминируют беспилотные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, искусственный интеллект и кибератаки. Продолжает расти роль высокоточных ракетных систем", - сказал он.

По его словам, белорусский военно-промышленный комплекс не может оставаться в стороне от этих тенденций. "Мы активно адаптируемся, смещая акценты в сторону более технологичных, высокоточных и многофункциональных решений. Мы делаем ставку на высокоточное оружие, на автоматизированные системы управления, на средства разведки, связи и навигации. Особое внимание мы уделяем развитию искусственного интеллекта и его интеграции в наши системы. Опыт СВО также оказал глубокое влияние на наши приоритеты. Мы ведем активную работу по разработке и серийному внедрению беспилотных технологий", - отметил Пантус.

Глава комитета подчеркнул, что широкое применение беспилотников позволяет на многих направлениях сохранить жизнь бойцам, выполняя задачи разведки, целеуказания и поражения. "Обратная сторона этого процесса - это борьба с БЛА. Мы целенаправленно работаем над созданием эффективных и экономически оправданных средств поражения беспилотников и, в первую очередь, над совершенствованием средств радиоэлектронной борьбы. Мы стараемся максимально сократить циклы от разработки до производства, чтобы наша продукция соответствовала самым актуальным запросам современного боя", - пояснил он.

Пантус также обратил внимание, что отрасль постоянно находится в поле зрения президента Белоруссии Александра Лукашенко. "В июне 2025 года под его руководством проведено совещание по вопросам развития производства беспилотных авиационных комплексов, в августе 2025 года - по вопросу модернизации и развития ракетного производства. Оба этих направления в нашей стране создавались буквально с нуля, однако у нас имеются значимые результаты и проекты. Как и здесь, во всех сферах мы стремимся действовать максимально эффективно исходя из имеющихся финансовых ресурсов", - добавил председатель комитета.