ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Король Таиланда распустил нижнюю палату парламента

Эта мера "позволит как можно скорее вернуть власть над принятием политических решений народу", указал Маха Вачиралонгкорн
Редакция сайта ТАСС
22:16
© Lauren DeCicca/ Getty Images

БАНГКОК, 12 декабря. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) одобрил указ о роспуске Палаты представителей Национальной ассамблеи (парламента) страны.

"Ввиду того, что страна находится под контролем правительства меньшинства, а также в связи с многочисленными политическими проблемами внутри страны оно не может непрерывно, эффективно и стабильно управлять государством <...>. Наиболее подходящим выходом является роспуск Палаты представителей для проведения новых всеобщих выборов. Это позволит как можно скорее вернуть власть над принятием политических решений народу", - говорится в указе, опубликованном правительственной газетой королевства. 

ТаиландМаха Вачиралонгкорн