Король Таиланда распустил нижнюю палату парламента

Эта мера "позволит как можно скорее вернуть власть над принятием политических решений народу", указал Маха Вачиралонгкорн

Редакция сайта ТАСС

© Lauren DeCicca/ Getty Images

БАНГКОК, 12 декабря. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) одобрил указ о роспуске Палаты представителей Национальной ассамблеи (парламента) страны.

"Ввиду того, что страна находится под контролем правительства меньшинства, а также в связи с многочисленными политическими проблемами внутри страны оно не может непрерывно, эффективно и стабильно управлять государством <...>. Наиболее подходящим выходом является роспуск Палаты представителей для проведения новых всеобщих выборов. Это позволит как можно скорее вернуть власть над принятием политических решений народу", - говорится в указе, опубликованном правительственной газетой королевства.