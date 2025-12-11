Reuters: ЕК готовит вторую программу военных инвестиций ЕС на €150 млрд евро

По информации агентства, это решение приняли на фоне широкого участия стран объединения в первой программе SAFE

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) готовит новую программу военных инвестиций ЕС на сумму €150 млрд на фоне широкого участия стран объединения в первой такой программе SAFE (бывшая "Перевооружить ЕС"). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на мероприятии, организованном газетой Politico в Брюсселе, утверждала, что страны ЕС "подали так много заявок на финансирование по линии SAFE", что многие из них "призвали к созданию второй такой программы".

Программа ЕК SAFE направлена на финансирование из бюджета ЕС на €150 млрд проектов по производству и совместным закупкам оружия странами ЕС в рамках подготовки к военному конфликту с Россией. Программа была запущена в начале 2025 года. Заявки на нее к концу осени подали 19 из 27 стран ЕС, которые представили Еврокомиссии 691 военный проект, исчерпав все €150 млрд финансирования. В первую очередь эти проекты направлены производство и закупки снарядов, ракет и средств ПВО, а также беспилотников и средств борьбы с ними, сообщил ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.