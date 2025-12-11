Трамп вновь заявил о скором начале борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы на суше
11 декабря, 23:28
ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Вашингтон скоро начнет на суше бороться с наркотрафиком из Венесуэлы.
"Контрабанда наркотиков по морю сократилась на 92%, причем никто не может понять, кто составляет еще 8%. Я понятия не имею. Положение всех причастных к этому сейчас неважное, и мы довольно скоро начнем делать это также на суше", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.