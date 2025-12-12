Мадуро высоко оценил телефонный разговор с Путиным и отношения с Россией

Лидер Венесуэлы назвал президента РФ другом и "старшим братом" республики

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал высокую оценку телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным и венесуэльско-российским отношениям.

"Сегодня состоялся продолжительный телефонный разговор с нашим другом, старшим братом, президентом России Владимиром Путиным, который выразил восхищение мужеством венесуэльского народа, <…> решительно поддержал президента Мадуро и усилия в защиту суверенитета и мира в латиноамериканском регионе", - сообщил венесуэльский лидер в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро отметил, что 27 ноября в ходе заседания Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня в Москве были подписаны 19 соглашений, направленных на развитие сотрудничества в области науки, технологии, здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности и энергетики. Он сообщил, что очередное заседание комиссии пройдет в Каракасе в 2026 году.

Президент напомнил, что более 200 лет назад герой национально-освободительной борьбы Франсиско де Миранда встретился с императрицей Екатериной II и "народы России и Венесуэлы объединились на едином историческом пути единства и дружбы". Он подчеркнул, что 25 лет назад Владимир Путин впервые встретился с бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом и "страны стали едиными навсегда".