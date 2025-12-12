Ким Чен Ын: КНДР при освобождении Курской области подчеркнула свой статус

Лидер республики отметил, что военнослужащие государства "добились блестящих успехов" во время участия в СВО

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Korea Broadcasting System via AP

СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Участие частей Корейской народной армии в освобождении Курской области от украинских формирований подчеркнуло статус КНДР на мировой арене. Об этом в ходе пленума Трудовой партии Кореи заявил руководитель народной республики Ким Чен Ын.

Как информировало Центральное телеграфное агентство Кореи, с 9 по 11 декабря прошло расширенное заседание пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались итоги партийной и государственной работы за год и подготовка к съезду партии. Ким Чен Ын председательствовал на собрании. "Товарищ Ким Чен Ын от имени ЦК партии дал оценку итогам выполнения партийных и государственных политических задач на 2025 год и упомянул важные успехи", - информирует ЦТАК.

"Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали миру непобедимость нашей армии и государства, подтвердили их репутацию как истинного защитника международной справедливости", - отметило Центральное телеграфное агентство Кореи. В качестве еще одного внешнеполитического достижения приводится празднование 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

"Торжественные мероприятия в честь 80-летия партии в нынешнем году подчеркнули перед лицом всего мира абсолютное достоинство и непреодолимую силу, которая есть только у нашей партии, нашего государства и нашего народа, и стократно укрепили твердую волю всего народа, стремящегося построить социалистическое общество своими умом и усилиями и по своему образцу", - указывает ЦТАК. Агентство отметило, что в деле модернизации "всех составных аспектов обороноспособности государства достигнуты значимые успехи".

Ким Чен Ын также заявил, что в 2025 году случился "исторический поворот", когда КНДР "прорвала последний рубеж выполнения пятилетки и подготовила импульс для перехода на новый этап" развития.