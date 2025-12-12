FT назвала гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга человеком года

По данным газеты, в 2025 году компьютерные чипы стали движущей силой "мании ИИ", охватившей деловой и финансовый мир

Генеральный директор и основатель Nvidia Дженсен Хуанг © Justin Sullivan/ Getty Images

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор и основатель ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг стал человеком года по версии британской газеты Financial Times (FT). Как отмечает издание, Хуанг стал ключевой фигурой в процессе внедрения технологий, которые способны радикально изменить целые отрасли.

Долгое время компьютерные чипы оставались на втором плане, уступая устройствам и сервисам, работу которых они обеспечивали, пишет газета. Однако, по мнению FT, в 2025 году они стали движущей силой "мании ИИ", охватившей деловой и финансовый мир.

"Газета Financial Times назвала Хуанга человеком года за роль, которую он сыграл в этой трансформации. Он находился в центре одной из крупнейших инвестиционных программ, когда-либо проводившихся частным сектором, - программы, которая одновременно поддержала экономику США и способствовала буму на фондовом рынке. И он был движущей силой внедрения технологии, способной изменить целые отрасли", - отмечает FT.

Ранее американский журнал Time назвал архитекторов искусственного интеллекта (ИИ) людьми года. На обложке номера, посвященного Человеку года, журнал обыграл фотографию, на которой строители нью-йоркского Рокфеллер-центра обедают высоко над землей, сидя на стальной балке небоскреба. Вместо рабочих издание разместило изображения "архитекторов искусственного интеллекта" - руководителей восьми крупных ИТ-компаний, включая Хуанга.