Al Jadeed: самолеты Израиля совершили не менее 10 налетов на территорию Ливана

О жертвах и пострадавших сведений не поступило

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали предполагаемые военные объекты шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана и в западной части долины Бекаа. Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По его информации, интенсивные ракетные удары были нанесены по горной местности Джебель-эр-Рафи, высотам Рейхани и ущелью Вади-Румин, где расположены военно-тренировочные лагеря шиитских бойцов. Всего было совершено не менее 10 авианалетов.

Как передали очевидцы, сильные взрывы произошли в окрестностях города Сайда (50 км от Бейрута) и населенных пунктах Ансар, Бейсария, Джбаа, Суджуд и Табаа, а также в районе Зелая в Западном Бекаа. О жертвах и пострадавших сведений не поступило.

Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в заявлении, распространенном в X на арабском языке, указал, что в ходе воздушных рейдов были уничтожены базы диверсионного спецподразделения "Радван", подземные укрытия, склады с боеприпасами и пусковые площадки. По его словам, это вторая за неделю массированная атака на позиции шиитских отрядов. Первая была проведена 9 декабря.

В заявлении военпреда указывается, что активность "Хезболлах" на выбранных для авиаударов объектах является нарушением соглашения о перемирии между Израилем и Ливаном.