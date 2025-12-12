Парламент Болгарии принял отставку правительства Желязкова

Кабинет премьер-министра будет выполнять свои функции до выборов нового болгарского правительства, чтобы обеспечить преемственность в работе

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Болгарии приняло отставку правительства во главе с премьер-министром Росеном Желязковым, за это решение 227 депутатов проголосовали единогласно. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа. Заявление об отставке правительства было внесено в канцелярию парламента 11 декабря.

Кабинет Желязкова будет выполнять свои функции до выборов нового правительства Болгарии, чтобы обеспечить преемственность в работе. Отставка болгарского правительства произошла на фоне масштабных мирных акций протеста с участием десятков тысяч человек, которые прошли в городах страны по инициативе блока партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) и других представителей оппозиции.

Желязков был избран премьер-министром 16 января 2025 года и провел на этом посту 10 месяцев и 25 дней.

После отставки правительства президент республики Румен Радев должен провести консультации с представленными в парламенте политическими объединениями, а затем предоставит депутатам три попытки на формирование нового правительства. Если политикам договориться не удастся, то глава государства сформирует техническое правительство и назначит дату досрочных парламентских выборов.