Пезешкиан поблагодарил Путина за поддержку позиции Ирана на международной арене
09:22
обновлено 09:33
АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку внешнеполитической позиции исламской республики на мировой арене.
"Я очень рад встретиться с вами снова. Хочу поблагодарить вас за защиту нашей позиции на международной арене", - сказал он на встрече с Путиным в Ашхабаде на полях Форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.