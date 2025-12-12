Пезешкиан поблагодарил Путина за поддержку позиции Ирана на международной арене

Президент исламской республики отметил, что рад снова встретиться с российским лидером

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку внешнеполитической позиции исламской республики на мировой арене.

"Я очень рад встретиться с вами снова. Хочу поблагодарить вас за защиту нашей позиции на международной арене", - сказал он на встрече с Путиным в Ашхабаде на полях Форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.