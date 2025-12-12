ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Иран настроен реализовать Договор о стратегическом партнерстве с Россией

Важно претворить в жизнь все, о чем договаривались стороны, подчеркнул президент исламской республики Масуд Пезешкиан
Редакция сайта ТАСС
09:41

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Иран настроен реализовать положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в ходе встречи в Ашхабаде с президентом РФ Владимиром Путиным.

"После подписания стратегического документа (Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - прим. ТАСС) мы настроены претворить в жизнь все то, о чем мы договаривались", - подчеркнул Пезешкиан. 

