МУС при поддержке Нидерландов готовит меры на случай новых санкций США
ГААГА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге при поддержке Нидерландов готовится к возможному введению новых санкций со стороны США, которые могут затронуть не отдельных сотрудников, а всю структуру суда. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.
"Вместе со всеми государствами - участниками Римского статута мы, разумеется, призываем США этого не делать (не вводить новые санкции - прим. ТАСС). Но если до этого дойдет, мы будем думать, как противостоять таким санкциям", - заявил он в эфире телепрограммы Nieuwsuur.
По словам ван Вила, одним из приоритетных направлений разработки мер остается снижение зависимости МУС от американской IT-инфраструктуры. В случае введения новых санкций Вашингтон может запретить американским фирмам оказывать услуги суду, что может негативно сказаться на банковских операциях и IT-системах инстанции. "Там, где сейчас используются американские сервисы, нам придется искать альтернативы", - пояснил министр. По данным телеканала NOS, подготовка соответствующих мер ведется в МУС "уже некоторое время", причем нидерландские власти активно участвуют в этой работе.
10 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США добиваются от МУС гарантий того, что он не будет преследовать главу страны Дональда Трампа и должностных лиц из его администрации после окончания его президентского срока в 2029 году. Сообщалось, что США также могут ввести санкции против большего количества судей или против самой инстанции, если расследование в отношении действий американских войск в Афганистане не прекратится. Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы МУС остановил расследование в отношении израильского руководства и его действий во время конфликта в секторе Газа.
О Международном уголовном суде
Международный уголовный суд был учрежден на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе государств, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".
7 января Трамп подписал указ о введении санкций против судей МУС. Американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Как ранее передавали СМИ США, указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.