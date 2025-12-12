МУС при поддержке Нидерландов готовит меры на случай новых санкций США

По словам и.о. министра иностранных дел Нидерландов Давида ван Вила, одним из приоритетных направлений разработки мер остается снижение зависимости МУС от американской IT-инфраструктуры

ГААГА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге при поддержке Нидерландов готовится к возможному введению новых санкций со стороны США, которые могут затронуть не отдельных сотрудников, а всю структуру суда. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил.

"Вместе со всеми государствами - участниками Римского статута мы, разумеется, призываем США этого не делать (не вводить новые санкции - прим. ТАСС). Но если до этого дойдет, мы будем думать, как противостоять таким санкциям", - заявил он в эфире телепрограммы Nieuwsuur.

По словам ван Вила, одним из приоритетных направлений разработки мер остается снижение зависимости МУС от американской IT-инфраструктуры. В случае введения новых санкций Вашингтон может запретить американским фирмам оказывать услуги суду, что может негативно сказаться на банковских операциях и IT-системах инстанции. "Там, где сейчас используются американские сервисы, нам придется искать альтернативы", - пояснил министр. По данным телеканала NOS, подготовка соответствующих мер ведется в МУС "уже некоторое время", причем нидерландские власти активно участвуют в этой работе.

10 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США добиваются от МУС гарантий того, что он не будет преследовать главу страны Дональда Трампа и должностных лиц из его администрации после окончания его президентского срока в 2029 году. Сообщалось, что США также могут ввести санкции против большего количества судей или против самой инстанции, если расследование в отношении действий американских войск в Афганистане не прекратится. Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы МУС остановил расследование в отношении израильского руководства и его действий во время конфликта в секторе Газа.

О Международном уголовном суде

Международный уголовный суд был учрежден на основании Римского статута 1998 года. Он не является частью ООН и подотчетен странам, ратифицировавшим статут. В числе государств, не являющихся участниками статута, Россия (подписала, но не ратифицировала), США (подписали, но позже отозвали подпись) и Китай (не подписывал статут). В 2016 году президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не станет участником МУС. Согласно заявлению МИД РФ, этот суд "не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым органом международного правосудия".

7 января Трамп подписал указ о введении санкций против судей МУС. Американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Как ранее передавали СМИ США, указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.