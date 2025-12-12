Reuters: экс-президент Ирака Салех станет новым комиссаром ООН по делам беженцев

Предполагается, что он с 1 января 2026 года заменит занимавшего этот пост последние 10 лет итальянца Филиппо Гранди

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Ирака (2018-2022) Бархам Салех назначен новым верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ.

Согласно письму от 11 декабря, подписанному генсеком ООН Антониу Гутерришем, Салех назначается комиссаром на пятилетний срок. Предполагается, что он с 1 января 2026 года заменит занимавшего этот пост последние 10 лет итальянца Филиппо Гранди, срок полномочий которого истекает в конце 2025 года. В документе указывается, что назначение является предварительным и должно быть одобрено исполнительным комитетом управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Как заявила руководитель службы информации женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи на брифинге журналистам, назначение нового верховного комиссара представляет собой "установленную процедуру", окончательное утверждение любой кандидатуры пройдет на Генеральной Ассамблее ООН. "На данный момент могу лишь сказать, что процесс продолжается, после его завершения Организация Объединенных Наций сделает официальное объявление", - пояснила она.

Бархам Салех родился в Сулеймании в 1960 году, получил образование в Великобритании. В 1970-х вступил в Патриотический союз Курдистана (ПСК), где отвечал за связи с западными странами. В период с 2001 по 2004 год руководил кабинетом министров Иракского Курдистана, в 2005 году занял пост министра планирования во временном правительстве Ирака. С 2006 по 2009 год был заместителем премьер-министра в кабинете Нури аль-Малики, с 2009 по 2011 год вновь был премьер-министром регионального правительства Курдистана. В 2018 году по итогам второго тура голосования в парламенте был избран президентом Ирака, однако в 2022 году потерпел поражение при попытке баллотироваться на второй срок.