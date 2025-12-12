Кобахидзе: ЕС не приемлет нарушение суверенитета, но сам делал то же самое

Администрация США точно оценивает процессы, которые развиваются в Евросоюзе, считает премьер-министр Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе © Александр Казаков/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 12 декабря. /ТАСС/. ЕС указывает США не вмешиваться во внутриевропейские дела, однако Брюссель сам нарушал принцип суверенитета в отношении Грузии. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Сегодня действующая администрация США точно так же оценивает процессы в Европе, как это делали мы в прошлом году. Это не нравится европейской бюрократии. Они сейчас вспомнили принцип суверенитета, о том, что нельзя извне вмешиваться во внутренние дела других, хотя европейская бюрократия в ежедневном режиме нарушала принцип суверенитета в отношении Грузии. Тут видны двойные стандарты. Администрация США точно оценивает процессы, которые развиваются в Евросоюзе, наша оценка в течение этих лет была такой же", - сказал Кобахидзе.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Европы. Как заявлял он в интервью изданию Politico, ему нравится "нынешний состав" ведущих политиков европейских стран. Однако они, по мнению президента США, "плохо справляются со своей работой". Он указывал, что в будущем будет поддерживать европейских политиков, которых считает более подходящими. В интервью изданию Трамп также вновь раскритиковал иммиграционную политику европейских стран, которая, по его словам, в будущем сделает многие из этих стран "нежизнеспособными государствами".

Позже председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что президент США не должен вмешиваться в демократические процессы стран ЕС.