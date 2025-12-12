SANA: израильский спецназ провел зачистку поселков в южных районах Сирии

В провинции Дераа израильские механизированные патрули были замечены в районе реки Ярмук, они пересекли границу с Сирией и начали зачистку приграничной местности, сообщило агентство

БЕЙРУТ, 12 декабря. /ТАСС/. Спецподразделения израильской армии вторглись на территорию Сирии и провели зачистку населенных пунктов на юге провинции Эль-Кунейтра, сообщило агентство SANA.

По его информации, израильские военные на восьми бронемашинах направились в поселки Аднания, Умм-эль-Аззам и Рувейхина, где в ходе обысков в домах местных граждан задержали нескольких человек, подозреваемых в принадлежности к радикальным группировкам. Другой отряд спецназа проводил операцию в селениях Мшейрифа, Расм-эль-Халаби и Умм-Батна, перекрыв ведущие в них дороги.

В соседней провинции Дераа израильские механизированные патрули были замечены в районе реки Ярмук, они пересекли границу с Сирией и начали зачистку приграничной местности.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, звено израильских истребителей в первой половине дня вошло в воздушное пространство над южными регионами Сирии и совершает разведывательные полеты на средней высоте. Сведений об атаках на наземные цели не поступило.

28 ноября израильские войска нанесли авиационные и артиллерийские удары по поселку Бейт-Джан на юго-западе провинции Дамаск, в результате погибли 13 человек, не менее 25, в том числе женщины и дети, получили ранения. МИД Сирии осудил "преступную акцию Израиля" и возложил на еврейское государство ответственность за продолжающиеся агрессивные нападения.