Депутат Рады Железняк: партия Зеленского выберет нового председателя

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Правящая на Украине партия "Слуга народа" проведет съезд 17 декабря, чтобы выбрать нового председателя политического объединения. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

В настоящее время партию возглавляет Елена Шуляк. "На 17 декабря назначили съезд партии "Слуга народа". Там должны выбрать нового главу", - написал он в своем Telegram-канале.

Агентство РБК-Украина со своей стороны уточнило, что Шуляк занимает пост главы партии уже два срока. Ее полномочия истекают 14 декабря, поэтому на съезде должны избрать нового главу.

В то же время Железняк сообщил, что в команде Владимира Зеленского хотят видеть председателем партии первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Хотя ранее сообщалось, что его кандидатуру рассматривают на пост главы офиса Зеленского вместо уволенного Андрея Ермака. Железняк выразил надежду на то, что Федорова все-таки не поставят во главе партии, которую депутат считает "абсолютно токсичной, бесперспективной и тонущей".

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале со ссылкой на источники, что новым главой партии станет первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко.