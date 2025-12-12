ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ТА-3: парламент Словакии преодолел вето и утвердил закон об осведомителях

По данным телеканала, президент республики Петер Пеллегрини посчитал представленный правительством документ недоработанным
11:15

БРАТИСЛАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии преодолел вето президента и утвердил закон об осведомителях. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

По его информации, президент Словакии Петер Пеллегрини посчитал представленный правительством документ недоработанным. Возвращая его в парламент, он выразил мнение, что при его подготовке не были учтены нормативы Евросоюза. Закон критикует парламентская либеральная оппозиция.

Между тем представители правительственной коалиции заявляют, что утвержденный закон усилит охрану осведомителей. В административной системе возникнет новое ведомство - Управление охраны жертв преступлений и осведомителей об антиобщественной деятельности. Его компетенции будут шире упраздняемого Управления по охране осведомителей.

Парламентская оппозиция, как отмечают словацкие СМИ, критикует то, что руководитель новой структуры должен утверждаться в Национальном совете, в котором большинство депутатских мандатов принадлежит партиям действующей правительственной коалиции.

За утверждение закона проголосовали 77 из 150 депутатов Национального совета. Для преодоления вето президента было необходимо заручиться поддержкой 76 парламентариев. 

