МВД Камбоджи: в конфликте на границе с Таиландом погибли 11 человек

По данным министерства, еще 76 пострадали

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Обострившийся конфликт на границе Камбоджи и Таиланда привел к гибели 11 камбоджийцев, еще 76 получили ранения. Такие данные распространило Министерство внутренних дел Камбоджи.

По его информации, непрекращающиеся с конца прошлой недели тайские обстрелы приграничной территории Камбоджи вынудили 270 тыс. камбоджийцев покинуть свои дома. Ранее сообщалось, что власти королевства приняли решение о временном закрытии более 900 школ в шести граничащих с Таиландом провинциях, в которых насчитывалось более 216 тыс. учащихся и 7,6 тыс. учителей.

Столкновения с применением стрелкового оружия начались на границе Таиланда и Камбоджи 7 декабря. По версии камбоджийского Минобороны, после того, как в течение нескольких дней тайские вооруженные силы осуществляли различные провокационные действия в приграничных районах с целью разжечь новый виток конфронтации, они начали атаковать камбоджийские позиции.

Королевская армия Таиланда проинформировала, что камбоджийские силы ранним утром в понедельник начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. Сухопутные силы Таиланда сообщили, что Камбоджа обстреляла в понедельник и вторник таиландскую территорию из систем БМ-21, применив также дроны-камикадзе. Таиландские военные открыли ответный огонь с целью установить контроль над ключевыми районами и нанести урон противнику.