Посла России вызвали в МИД ФРГ

Вызов Сергея Нечаева связан с кибератакой и дезинформационными кампаниями, ответственность за которые, по утверждению германского дипведомства, якобы несет РФ

Посол России в Германии Сергей Нечаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России Сергея Нечаева в связи с кибератакой и дезинформационными кампаниями, ответственность за которые, по утверждению МИД ФРГ, якобы несет РФ. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель внешнеполитического ведомства Германии.

"Сегодня утром мы вызвали посла РФ в Министерство иностранных дел ФРГ и ясно дали понять, что мы очень внимательно следим за действиями России и принимаем меры против этого. Неприемлемые действия России будут иметь последствия", - утверждал представитель МИД ФРГ.