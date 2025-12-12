Япония, Турция, Канада и Южная Корея присоединятся к программе военных инвестиций ЕС

С Оттавой уже заключили двустороннее соглашение по этому вопросу, отметил представитель еврокомиссии Тома Ренье

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Япония, Турция, Канада и Южная Корея уведомили Еврокомиссию о своем намерении присоединиться к европейской программе военных инвестиций SAFE. Об этом сообщил представитель еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

"Я могу подтвердить, что Турция и Южная Корея уведомили нас о своем намерении присоединиться к SAFE, это также относится к Японии, которая направила подтверждение сегодня. С Канадой мы уже заключили двустороннее соглашение по этому поводу", - заявил он.

Еврокомиссия "теперь рассмотрит эти запросы", продолжил Ренье, добавив, что "не будет пытаться предсказать" решение ЕК.

Ранее Еврокомиссия сама предложила странам-партнерам присоединяться к программе SAFE, которая подразумевает выделение €150 млрд на совместные закупки вооружений для стран ЕС. Не входящие в ЕС страны намерены принимать в ней участие как поставщики вооружений или участники совместных проектов по производству оружия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 декабря также заявила, что это военное финансирование вызвало такой интерес у стран ЕС, что Еврокомиссия теперь готовится создать вторую аналогичную программу.