В Латвии передали в суд уголовное дело против экс-руководителя Дома Москвы

Эдуард Цеховал обвиняется в нарушении антироссийских санкций ЕС

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Латвии передала в Рижский городской суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя ныне конфискованного латвийскими властями Дома Москвы в Риге Эдуарда Цеховала, обвиняемого в нарушении антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на ведомство.

Как утверждается, Цеховал знал о "связи учреждения с лицами, находящимися под санкциями, и, следовательно, подпадал под санкционные ограничения ЕС, в результате чего счет учреждения в латвийском банке был заморожен". "Таким образом, он умышленно и систематически нарушал запрет на использование замороженных экономических ресурсов, находящихся под контролем лиц, подпадающих под санкции, получение средств и обеспечение получения услуг", - отметили в прокуратуре.

Портал указывает, что Светлана Зайцева, также занимавшая должность руководителя Дома Москвы в Риге, объявлена в розыск.

В октябре Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование двух бывших руководителей Дома Москвы в Риге.

11 января 2024 года Сейм (парламент) Латвии утвердил передачу Дома Москвы в Риге в собственность государства. При этом средства от его последующей продажи планировалось передать Украине. В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что проведение аукциона по Дому Москвы без согласия российской стороны будет иметь правовые последствия для его участников, а также властей Латвии.

В дальнейшем Дом Москвы несколько раз выставляли на аукцион. Первоначальная стартовая цена лота была €3,57 млн. Как сообщали в "Государственном недвижимом имуществе" Латвии, спрос на "имущество, ориентированное на проведение культурных и различных других мероприятий", оказался низким, а первоначальная цена - "недостаточно привлекательной для участников рынка". Впоследствии начальная цена лота была снижена до €2,1 млн.