Посольство Кипра сообщило об открытии визовых центров в РФ с 15 декабря

Документы будут принимать в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Кипр при сотрудничестве с компанией BLS International открывает визовые центры в России с 15 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства республики в Москве.

"Посольство Республики Кипр в Москве и ее генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре хотели бы сообщить о том, что с 15 декабря 2025 года они начинают сотрудничество с BLS International в области подачи заявлений на получение виз. Начиная с этой даты, заявители могут подавать заявления на получение визы в специальных визовых центрах, которыми управляет BLS International. Такое изменение позволяет предоставить заявителям больше возможностей, чем уже существуют", - указано на сайте посольства.

Там также сообщили, что прием документов будет осуществляться в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург и Новосибирск.

В посольстве добавили, что сервисный сбор за подачу заявления составит €1,5 без учета НДС.

На сайте визовых центров в свою очередь сообщили, что визовый сбор составит €45 (для детей от 6 до 11 лет) и €90 (с 12 лет). В разделе часто задаваемых вопросов на сайте также указано, что предварительная запись для подачи заявления на визу не требуется.