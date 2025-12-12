Меркель раскритиковала доминирование мужчин в современной политике Германии

Бывший канцлер ФРГ отметила, что она "феминистка, но по-своему"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике гендерный дисбаланс в современной политике ФРГ.

"Когда видишь некоторые фотографии из коалиционного комитета, радуешься, что существует [глава Минтруда ФРГ] Бербель Бас", - сказала Меркель в интервью журналу Stern. Бас - единственная женщина в коалиционном комитете Германии, куда также входит канцлер ФРГ Фридрих Мерц (ХДС) и вице-канцлер, глава Минфина Ларс Клингбайль (СДПГ). При этом экс-канцлер ФРГ сослалась на статью 3 Основного закона Германии, закрепляющую равенство мужчин и женщин.

"Я всегда полагалась на сотрудничество с мужчинами, и все же должна сказать: чем дольше я была у власти и чем дольше занималась политикой, тем больше я осознавала, что статья 3 Основного закона - о равенстве мужчин и женщин - не будет реализована без дополнительных действий и поступков", - подчеркнула политик. Меркель выступила за реализацию такого рода мер.

"Часто говорят, что женщин нет. Но потом это становится обязательным, и вдруг обнаруживаете множество женщин, которые отлично справляются со своей работой", - пояснила бывший канцлер. В заключение Меркель отметила, что она "феминистка, но по-своему".

Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В 2000 году она стала первой женщиной-председателем партии "Христианско-демократический союз". 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ. 8 декабря 2021 года она официально сложила с себя полномочия.