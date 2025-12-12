Corriere della Sera: прием Украины в ЕС к 2027 году не согласован с европейцами

Киев для ускорения процесса готов отказаться от каких-то экономических выгод, например, субсидий Евросоюза на сельское хозяйство, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

РИМ, 12 декабря. /ТАСС/. Предлагаемый украинской стороной для мирного урегулирования пункт о вступлении Киева в Евросоюз к 1 января 2027 года не был согласован с европейцами. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Как отмечает издание, Владимир Зеленский предлагает ускоренную процедуру вхождения в ЕС - до 2027 года. Условие об ускоренной процедуре фигурировало в российско-американском плане, тогда как в европейском ответе были очень размытые формулировки: "Украина станет членом ЕС". "Но сроки до 2027 года не согласовывались ни с Брюсселем, ни с европейскими столицами. До сих пор назывался 2023 год", - пишет газета. При этом отмечается, что Киев для ускорения процесса готов отказаться от каких-то экономических выгод, например, субсидий ЕС на сельское хозяйство.

В интервью Corriere della Sera верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что наличие пункта о приеме Украины в ЕС в плане США поможет преодолеть вето Венгрии, которая называет себя партнером Вашингтона. При этом она указала, что решение по этому вопросу призваны принимать страны - члены объединения на основании достигнутых результатов и "за заслуги".

В июне 2022 года Украине и Молдавии был предоставлен статус страны - кандидата в ЕС. В то же время были выдвинуты жесткие условия для начинающихся переговоров о присоединении, которые касаются реформы юстиции, борьбы с коррупцией. Официальный статус кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Балканские страны и Турция ждут завершения процесса годами.