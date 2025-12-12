Европол прогнозирует к 2035 году начало войны людей и роботов в Европе

В комментарии газете The Daily Telegraph коммерческий директор американской компании Locus Robotics, которая создает роботов-помощников, Денис Незгода назвал описанный сценарий нереалистичным в ближайшие 10 лет

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Столкновения людей и роботов, как в антиутопиях, могут начаться в Европе к 2035 году. Об этом говорится в докладе Полицейской службы Евросоюза (Европол), выдержки из которого приводит британская газета The Daily Telegraph .

Издание пишет, что специалисты Европола составили доклад, в котором описали возможное общество будущего. Они считают, что роботы станут "неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе", По их оценкам, роботы будут работать в разных сферах, в том числе заниматься доставкой посылок и уборкой. В то же время "лишившиеся работы люди" в неблагополучных районах городов будут выходить на улицы в знак протеста и выражать свое недовольство, "избивая роботов".

"В такой напряженной обстановке даже незначительные сбои, такие как неправильное назначение лекарств больничным роботом, раздуваются до масштаба национального скандала, подпитывая популистские призывы "ставить людей на первое место", - приводит газета выдержки из доклада.

В Европоле также опасаются, что киберпреступники в таком антиутопическом сценарии смогут взломать роботов-помощников, оснащенных искусственными интеллектом, и перепрограммировать их на сбор информации или для совершения преступлений. Террористы, как считают эксперты, могут задействовать "карманные" квадрокоптеры с ИИ для проведения атак на системы электро- и водоснабжения в городах. Чтобы противостоять угрозе, полицейские должны будут вооружиться "пушками для заморозки роботов" и "наносетевыми гранатами", считают в Европоле.

В комментарии газете коммерческий директор американской компании Locus Robotics, которая создает роботов-помощников, Денис Незгода назвал описанный сценарий нереалистичным в ближайшие 10 лет. По оценке эксперта, "существуют не только технические преграды, но и нормативные барьеры, которые препятствуют реализации некоторых из этих радикальных сценариев к 2035 году".

В свою очередь представитель Европола заявил изданию, что служба "не может предсказывать будущее", а отчет был составлен "в целях прогнозирования вероятных будущих сценариев, которые позволяют <...> принимать более обоснованные решения сегодня".