ВОЗ приветствует решение Вьетнама запретить инвестиции в производство вейпов

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия могут наносить серьезный вред здоровью, особенно детей и подростков

ХАНОЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения приветствует решение Вьетнама запретить инвестиции в производство и оборот электронных сигарет и нагреваемых табачных изделий. Об этом заявила глава представительства ВОЗ во Вьетнаме Анджела Пратт, сообщает Вьетнамское информационное агентство.

ВОЗ приветствует решение включить производство и оборот электронных сигарет и нагреваемых табачных изделий в перечень товаров и видов деятельности, запрещенных для инвестирования и предпринимательства, указала она. В ходе завершившейся 12 декабря сессии Национальное собрание (однопалатный парламент) приняло закон об инвестициях в новой редакции с этими ограничениями. Со своей стороны, ВОЗ продолжит оказывать поддержку правительству Вьетнама в целях обеспечения эффективного внедрения и строгого исполнения нового запрета, способствуя защите молодого поколения от вредного воздействия электронных сигарет и нагреваемых табачных изделий, отметила представитель организации.

Электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия могут наносить серьезный вред здоровью, особенно детей и подростков, отмечает ВОЗ. Токсичные вещества, содержащиеся в этих продуктах, повышают риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

В 2024 году Нацсобрание страны утвердило ограничительные меры в отношении производителей и продавцов табачных изделий нового поколения, включая электронные сигареты, вейпы и нагреваемый табак. По данным Министерства здравоохранения Вьетнама, несмотря на то, что электронные сигареты не являются традиционной табачной продукцией, они вызывают быстрое привыкание из-за высокого содержания никотина, а также могут оказывать негативное влияние на психическое здоровье людей.