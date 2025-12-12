Болгария выделила €600 тыс. на буксировку танкера Kairos в безопасное место

Он стоит на якоре в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки дронов

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство Болгарии в отставке одобрило решение о выделении 1,2 млн левов (около €600 тыс.) на операцию по буксировке танкера Kairos под флагом Гамбии, который стоит на якоре в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки дронов. Об этом информирует министерство транспорта и коммуникаций.

"Договор с исполнителем операции будет заключен до конца дня. Параллельно началась подготовка техники и мобилизация специализированных команд. Финальный этап операции по буксировке Kairos на безопасную позицию в Бургасском заливе запланирован на воскресенье, 14 декабря, при благоприятных метеоусловиях. Для буксировки будут задействованы три буксира и специальный генератор, который обеспечит электроснабжение судна и работу гидравлики, чтобы поднять якорь", - говорится в сообщении. Ранее, когда позволила метеорологическая обстановка, специалисты агентства "Морская администрация" побывали на танкере, детально ознакомившись с его состоянием. Также была проведена частичная замена экипажа судна. До этого силами ВМС Болгарии на вертолете с борта судна была проведена эвакуация семи человек.

Интересы собственника судна в настоящее время представляет в Болгарии его агент, который работает в тесном контакте с властями и гарантирует оплату необходимых работ.

Попав под удар в водах Турции 28 ноября двух украинских морских беспилотников Sea Baby, Kairos потерял ход. 3 декабря турецкий буксир начал его проводку в порт, но 5 декабря по неизвестным причинам ее прекратил и оставил танкер в территориальных водах Болгарии вблизи от берега, где Kairos смог закрепиться на якоре.