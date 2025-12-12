Telegraph: Дрисколла отстранили от переговоров по Украине по инициативе Хегсета

По данным газеты, глава Пентагона посчитал, что министр армии превысил полномочия во время переговоров по Украине

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл был отстранен от переговоров по урегулированию конфликта на Украине из-за "паранойи" главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По ее данным, глава Пентагона посчитал, что Дрисколл превысил полномочия во время переговоров по Украине, и принял решение о его отстранении. "Он (Дрисколл - прим. ТАСС) брал на себя слишком много и за это получил по рукам", - приводит газета слова источника.

По информации The Telegraph, Дрисколл должен был приехать в Киев в конце ноября, но по итогу не появился в украинской столице. Украинские чиновники сообщили, что министр также мог присутствовать на консультациях по украинскому урегулированию в Париже, но его визит был отменен в последний момент.

По источникам телекомпании CNN, "необычная роль", которая была отведена Дрисколлу в усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, вновь возродила разговоры о том, что он "в конечном счете может заменить Пита Хегсета" на посту главы Пентагона. Подобный вариант развития событий, по утверждению CNN, уже несколько месяцев негласно обсуждается в американской администрации. Позже Дрисколл заявлял, что у него нет претензий на пост главы Пентагона.