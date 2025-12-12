Reuters: Бельгия поддержала долгосрочную заморозку активов России

По информации издания, Бельгия, Болгария, Италия и Мальта заявили, что "решение по использованию активов РФ для Украины должно быть принято на саммите" ЕС

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Бельгия, Болгария, Италия и Мальта объявили, что "поддержали долгосрочную заморозку активов России" в ходе голосования в Совете ЕС в пятницу. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, они также сделали заявление, что данное решение не означает их автоматическое согласие на экспроприацию активов России, решение об использовании которых для финансирования Украины "должно быть принято на саммите ЕС" 18-19 декабря.

"В духе сотрудничества Бельгия, Болгария, Италия и Мальта проголосовали "за" в рамках письменной процедуры. Они подчеркнули, что это голосование ни при каких обстоятельствах не предвосхищает их решение по возможному использованию российских активов на саммите ЕС, которое должно быть принято только на уровне глав государств", - цитирует Reuters данное заявление.

Ранее Еврокомиссия признала, что пока у Бельгии сохраняются возражения против плана экспроприации активов России по схеме репарационного кредита.