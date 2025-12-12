МИД Приднестровья опроверг заявления из Кишинева о якобы призывах к диалогу

Накануне вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции сказал, что направил обращение к политическому представителю в Тирасполе, в котором предложил обсудить проблемы, которые интересуют молдавскую сторону

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев опроверг заявление вице-премьера Молдавии по вопросам реинтеграции Валерия Киверя о якобы приглашении обсудить накопившиеся проблемы.

"Мы получили письменный отказ молдавской стороны, отказ господина Киверя от проведения встречи политических представителей. И вот в этом отказе было сказано, что у нас много проблем, но он их перечислил, и поэтому позитивная динамика в проблемах может привести к встрече в будущем. То есть, конечно, эта позиция абсолютно противоречивая и нелепая, поскольку для того, чтобы решать эти проблемы, надо вести работу для того, чтобы их решать. Нужны встречи политических представителей, нужен диалог, нужно обсуждение, необходимо принятие решений, согласование и так далее. А человек просто выдвинул некие предусловия и, собственно говоря, самоустранился", - сказал Игнатьев в интервью телеканалу "Первый Приднестровский".

Накануне во время своего выступления на конференции в Кишиневе вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции сказал, что направил обращение к политическому представителю в Тирасполе, в котором предложил обсудить ряд проблем, которые интересуют молдавскую сторону.

Ранее в Тирасполе заявили о блокировании переговоров молдавской стороной. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, люди и товары из непризнанной республики могут перемещаться только через контролируемую молдавской стороной территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования торговли и давления. Там неоднократно призывали к возобновлению диалога на любых площадках.

Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) заморожены с 2019 года. Как констатировала ранее миссия ОБСЕ в Молдавии, пауза в переговорах стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.