Кошта: активы РФ в ЕС будут блокированы до "выплаты компенсаций Украине"
Редакция сайта ТАСС
18:08
БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Совет Евросоюза принял решение блокировать активы России "до завершения конфликта и выплат компенсации Украине", фактически бессрочно, написал в X глава Евросовета Антониу Кошта.
Он подчеркнул, что "на саммите в октябре (23 октября - прим. ТАСС) лидеры ЕС объявили, что активы России должны быть блокированы" до конца конфликта и "до полной компенсации причиненного ущерба". "Сегодня мы выполнили это обещание", - написал Кошта.
Ранее датское председательство в Совете ЕС сообщило, что Совет ЕС утвердил "бессрочную заморозку российских активов".