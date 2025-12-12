Кошта: активы РФ в ЕС будут блокированы до "выплаты компенсаций Украине"

Глава Евросовета подчеркнул, что на саммите 23 октября лидеры ЕС объявили, что активы России должны быть блокированы" до конца конфликта

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Совет Евросоюза принял решение блокировать активы России "до завершения конфликта и выплат компенсации Украине", фактически бессрочно, написал в X глава Евросовета Антониу Кошта.

Он подчеркнул, что "на саммите в октябре (23 октября - прим. ТАСС) лидеры ЕС объявили, что активы России должны быть блокированы" до конца конфликта и "до полной компенсации причиненного ущерба". "Сегодня мы выполнили это обещание", - написал Кошта.

Ранее датское председательство в Совете ЕС сообщило, что Совет ЕС утвердил "бессрочную заморозку российских активов".