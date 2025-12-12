Минфин США отменил санкции против судьи Верховного суда Бразилии

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США отменило введенные им ранее санкции в отношении судьи Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораиса. Об этом сообщается в уведомлении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами, входящего в структуру американского финансового ведомства.

В документе не уточняется, почему было принято такое решение. Американские рестрикции также не будут распространяться на жену ди Мораиса.

Минфин США заявил о введении санкций в отношении судьи в конце июля из-за дела бывшего президента южноамериканской республики Жаира Болсонару, а также разбирательств, касающихся американских компаний. Глава финансового ведомства США Скотт Бессент тогда утверждал, что ди Мораис причастен к "незаконной охоте на ведьм в отношении американских и бразильских граждан и компаний". В Минфине США полагали, что судья "несет ответственность за проведение репрессивной кампании с целью цензуры, произвольные задержания и нарушения прав человека, а также за преследование по политическим мотивам, в том числе в отношении <...> Болсонару".

Американское финансовое ведомство утверждало, что ди Мораис ранее одобрил арест ряда журналистов, включая "базирующихся в США", а также предписал американским соцсетям заблокировать или удалить сотни учетных записей, владельцы которых критиковали власти Бразилии. Внесение в санкционный список означало заморозку активов ди Мораиса в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение дел с ним.

Госсекретарь США Марко Рубио 18 июля заявил, что американское внешнеполитическое ведомство аннулировало визы ди Мораиса и его ближайших родственников из-за разбирательства в отношении Болсонару.

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Политик приговорен к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Он начал отбывать наказание 25 ноября.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал бразильские власти за действия в отношении Болсонару. Лула да Силва в связи с этим обвинял Трампа в атаке на суверенитет Бразилии.