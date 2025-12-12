Премьер Чехии отчитался о поставке Украине обещанных 1,8 млн снарядов

Чехия в начале 2024 года выступила с инициативой закупки за счет западных государств в третьих странах снарядов для ВСУ

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 12 декабря. /ТАСС/. Украина в рамках чешской инициативы получила в текущем году 1,8 млн артиллерийских снарядов. Об этом в Х написал уходящий в отставку премьер-министр республики Петр Фиала.

Он напомнил о намерении поставить Украине в 2025 году 1,8 млн крупнокалиберных боеприпасов. "Могу подтвердить, что мы сегодня реализовали эту цель", - написал премьер.

Чехия в начале 2024 года выступила с инициативой закупки за счет западных государств в третьих странах снарядов для ВСУ. К ее реализации, согласно чешским СМИ, присоединились около 20 государств Запада.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию конфликта.