Совет ЕС запретил отдавать замороженные активы России

Суверенные активы заблокированы в Европе не просто до конца конфликта на Украине, а до тех пор, "пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС"

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Совет ЕС своим сегодняшним решением запретил отдавать России ее суверенные активы, блокированные в Европе, не просто до конца конфликта на Украине, а до тех пор, "пока сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС". Об этом говорится в тексте официального заявления Совета ЕС, в котором также не упоминается никакая процедура разблокирования активов.

"Конкретно, согласованное сегодня положение временно запрещает любые прямые или косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России (блокированных в ЕС - прим. ТАСС), а также любых юридических лиц, организаций или органов, действующих от имени или по указанию Центрального банка России, таких как Российский национальный фонд благосостояния", - говорится в документе.

"Эти меры носят временный характер и должны сохраняться до тех пор, пока предоставление России значительных финансовых и иных ресурсов для продолжения ее действий в контексте <...> Украины создает или угрожает создать серьезные экономические трудности в Евросоюзе и его государствах-членах, а также сохраняется риск дальнейшего серьезного ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе и его государствах-членах", - отмечается в документе.

В тексте документа не прописана какая-либо процедура для разблокирования активов. По существующим нормам Евросоюза, это означает, что для разблокирования суверенных активов РФ теперь странам ЕС необходимо достичь единогласного решения, что активы могут быть возвращены России.

Комментируя это решение, руководство ЕС - глава Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипслужбы Кая Каллас не стали вдаваться в эти юридические подробности, а все как один просто назвали заморозку активов РФ "бессрочной".

Глава Евросовета лишь уточнил, что "бессрочная заморозка" является первым шагом к принятию на саммите ЕС 18-19 декабря решения об экспроприации активов под прикрытием схемы "репарационного кредита" для финансирования Украины в 2026-2027 годах.